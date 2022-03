Le MarSoins : plus qu'un camion médical, un lieu d'écoute

Depuis 2017, un camion coloré sillonne les quartiers de Saint-Nazaire : le MarSoins. Cette unité mobile propose des actions de prévention et de dépistage, mais pas seulement. C'est également un lieu privilégié d'écoute pour des personnes éloignées du parcours de soins.

La France souffre de ses déserts médicaux et de ce fait, de nombreuses personnes se trouvent éloignées du parcours de soins. Face à ce constat et souhaitant y remédier, À vos soins, une association de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, lance en avril 2017 son projet MarSoins.

Il s'agit d'un camion itinérant qui sillonne les quartiers de Saint-Nazaire et de ses environs afin de réduire les inégalités d'accès aux soins. Plus qu'un cabinet médical sur roues qui offre prévention et dépistage, il est un lieu d'échange et d'écoute privilégié pour les personnes éloignées de la santé.

C'est un challenge de pouvoir amener la santé partout, sur les places de marché, devant les lycées, des centres de formation, des associations caritatives, mais aussi, c'est pour faciliter le lien entre la population et le parcours de soins - Maïna Houssier

Un concept simple et des valeurs universelles

Le camion MarSoins fête cette année son cinquième anniversaire et les habitants de Saint-Nazaire se sont habitués à ce drôle de camion coloré qui s'installe dans les différents quartiers de cette ville de Loire-Atlantique. Ancien camion de la médecine du travail, il a été acheté 6000 € grâce à un financement participatif : "On a tout retapé de façon très collective et collégiale, et début 2017, on a pu commencer à mener des actions au plus près de la population."

Le camion MarSoins de l'association À vos soins dans un quartier de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique - MarSoins

Le projet MarSoins mobilise à la fois des bénévoles (conduite du camion et accueil des habitants) et des professionnels de la santé pour assurer les divers dépistages (auditif, dentaire, gynécologique, sérologique, etc.) et la prévention. Gratuit, sans rendez-vous et ouvert à tous, c'est également un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation dans un cadre bienveillant et convivial.

Un accueil, une écoute

Contrairement à un rendez-vous chez un praticien de santé qui n'a pas spécialement le temps de discuter avec ses patients, les équipes du MarSoins proposent en plus de leur mission de prévention et de dépistage, une écoute active.

On vous propose un café, un thé, de discuter, papoter, il y a de la documentation. Déjà, là, ça permet de faire émerger les premières problématiques ou des premiers questionnements - Maïna Houssier

Le camion MarSoins est également un lieu de convivialité - MarSoins

Souvent, la visite pour un dépistage se transforme en confidence avec l'équipe sur place. Les habitants se livrent sur leur quotidien, sur leur parcours de vie qui peut s'avérer dramatique dans certains cas : "On a eu des femmes qui nous ont évoqué leur parcours pour arriver en France [...] où elles vont perdre un enfant sur la route, leur mari va se faire tuer."

Maïna le concède, souvent ces témoignages la bouleverse, car "il n'y a pas de filtre, ils déversent tout, et puis parfois, c'est peut-être plus difficile d'entendre et d'encaisser".

Ces personnes, elles arrivent et sont hypersouriantes, elles sont juste hypercontentes de ce qu'on propose alors qu'elles ont un bagage de dingue derrière qui est inimaginable - Maïna Houssier

Ce sont ces relations fortes et ces créations de liens avec la population qui animent le quotidien de Maïna. Ancienne salariée d'une association dans le monde de la culture, elle a voulu changer de domaine d'activité et donner plus de sens à ses actions au quotidien.

C'est hypergratifiant de se dire : Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais ce que ça peut apporter - Maïna Houssier

L'une des équipes du MarSoins - MarSoins

Aller vers plus de population

Le projet est en plein essor, le MarSoins de Saint-Nazaire est rejoint par d'autres camions dans le Finistère et bientôt à Châteaubriant et Redon.

Comme leur aîné, ces "petits" MarSoins sillonnent les quartiers des villes et de leurs environs et proposent un planning disponible sur le site internet des MarSoins.