Vers le port du masque obligatoire à Quimper et Brest

Le masque serait obligatoire dès mercredi matin à Quimper, et à partir de jeudi à Brest.

Le masque était déjà obligatoire dans certaines zones de Brest et Quimper, il devrait devenir obligatoire partout et tout le temps dans ces deux villes. Selon nos informations, la mesure entrerait en vigueur mercredi matin à Quimper. Il n'y aurait donc plus d'horaires spécifiques à respecter, ce serait désormais du 24 heures sur 24.

A partir de jeudi à Brest ...

Le masque devrait aussi être imposé, quelque soit l'heure du jour et de la nuit, partout à Brest, à partir de jeudi. Là aussi, certaines zones étaient déjà concernées, dont le port. Cette mesure serait donc étendue à toute la ville.

... et minuit pour les bars ?

Il est aussi question, toujours selon nos informations, d'avancer la fermeture des bars à minuit. Ce serait le cas au moins à Brest, peut-être aussi à Quimper mais rien n'est encore sûr. Des concertations sont en cours ce mardi soir avec les professionnels concernés et les élus locaux.