Le masque désormais obligatoire le soir à Bourges

Le maire de Bourges annonce, dans un communiqué, rendre le port du masque désormais obligatoire dans les rues de l'hyper-centre le soir. Il dit s'inquiéter notamment du non respect des gestes barrières lors des Nuits Lumière.

Yann Galut, maire de Bourges et sa première adjointe, Magali Bessard

C'est pas un communiqué publié dans la soiré ce dimanche soir que le maire de Bourges, Yann Galut, annonce que le port du masque est désormais obligatoire dans les rues de l'hyper centre-ville le soir, entre 20h et 6h du matin.

L'élu explique ainsi prendre cette décision "au regard de la circulation plus active du virus et l’augmentation du taux de reproduction du COVID en Région Centre Val de Loire et même si cette augmentation ne s’est pas encore traduite aussi fortement dans le Cher".

Par ailleurs, le port du masque sera également obligatoire sur les marchés à compter de ce mercredi.

"Cet arrêté est motivé par le fait qu’il est constaté que l’augmentation est liée notamment à la fréquentation des lieux touristiques et à un certain relâchement des gestes barrières. " écrit le maire.