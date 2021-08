Il était déjà demandé en extérieur dans les métropole de Nancy, à Pont-à-Mousson et autour de Longwy. Le masque devient à partir de ce lundi obligatoire dans les rues de toutes les communes de plus de 5000 habitants en Meurthe-et-Moselle.

Covid-19 : Le masque obligatoire dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants en Meurthe-et-Moselle

Les habitants de la métropole de Nancy, de Pont-à-Mousson et de Longwy devaient déjà le porter depuis deux semaines dans les rues. Le masque est désormais obligatoire en extérieur dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants en Meurthe-et-Moselle et pour tout le mois d'août. Un arrêté a été déposé par la préfecture. Par ailleurs, dans toutes les communes du département, même celles qui comptent moins de 5.000 habitants, le masque est exigé sur les marchés ou les vide-greniers à partir de ce lundi. "C'est un message fort que l'on veut envoyer", confie Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Le taux d'incidence a plus que doublé en deux semaines dans le département

La préfecture a pris cette décision pour freiner les contaminations. Le taux d'incidence en Meurthe-et-Moselle a plus que doublé en deux semaines : on compte désormais 115 cas pour 100.000 habitants contre 49 le 19 juillet, d'après l'Agence régionale de santé. Le nombre de clusters ne cesse d'augmenter, notamment dans des Ehpad. Les contaminations se produisent en général après un retour de vacances ou des réunions privées.

La hausse de ces contaminations commence à se faire sentir sur les hospitalisations. Ce week-end, le nombre de patients covid admis au CHRU de Nancy a augmenté de 40% d'après le directeur de l'hôpital, Bernard Dupont. "Cela nous inquiète, notamment dans un contexte de grande fatigue des professionnels de santé", a précisé le directeur.

Dans ce contexte, les autorités appellent à renforcer les gestes barrières, et notamment le port du masque, et à continuer à se vacciner. Au centre Prouvé à Nancy, 10 000 injections ont été délivrées la semaine dernière. D'après les équipes de sapeurs-pompiers en charge du centre de vaccination, 2500 créneaux sont encore libres cette semaine.