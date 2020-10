Coronavirus : le masque en soie serait plus efficace et meilleur pour la peau selon une étude

Une étude américaine publiée mi-septembre lance la mode des masques en soie pour se protéger contre la Covid-19. Selon des chercheurs, la soie repousse mieux l’humidité et assure une meilleure respirabilité que le coton ou polyester. La soie provoque également moins de bouton sur le visage.

Le masque en soie connait un véritable succès depuis la publication le 22 septembre, de l’étude des chercheurs de l’université de Cincinnati dans l’Ohio (États-Unis). Ils affirment que les masques en soie seraient plus efficace contre la Covid-19 et beaucoup moins irritant pour la peau.

L’intérêt de la soie contre le coronavirus

Deux matériaux couramment utilisés pour la fabrication des masques grand public, le coton et le polyester ont été testés lors de l’étude américaine. Il apparaît que la soie repousse mieux l’humidité. Les masques en soie permettraient donc de lutter plus efficacement contre le coronavirus qui se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires. Selon des scientifiques, la soie aurait également des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antivirales naturelles.

Évite les réactions inflammatoires de l’épiderme

Le port du masque rendu obligatoire avec la crise sanitaire n’est pas anodin pour la peau : étouffée, elle ternit, rougit et peut même se couvrir de petits boutons plus ou moins douloureux. Connue pour sa douceur, la soie provoque moins de frottement. Le choix d’un masque en soie serait donc intéressant pour les épidermes sensibles ou qui ont une tendance à l’acné de l’adulte.

La soie, nouvelle mode masquée

La publication de l’étude a lancé la mode du masque en soie. La boutique CathAm Soie, à Lyon - spécialiste des foulards et autres étoles en soie ou cachemire - a vu bondir la demande de ses masques en soie naturelle précise le Figaro.

Sur internet (Etsy, Maison de la soie…) il est possible de trouver des modèles à partir de 20 €, dans des coloris unies dans des tons chatoyants de blanc rose noir et d’autres modèles plus originaux avec des imprimés type "toile de jouy".