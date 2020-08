Le maire de Gordes impose le port du masque sur le marché. Richard Kitaeff élargit aussi son arrêté aux rues adjacentes du marché le mardi et au secteur du château en cas de forte affluence touristique.

Le masque est obligatoire à Gordes en cas de grosse affluence touristique et le jour du marché

Le masque est désormais obligatoire à Gordes (Vaucluse) le mardi jour de marché et dans la semaine si l'hypercentre est trop fréquenté. L'arrêté comprend tout le secteur du marché qui s'étend à de nombreuses petites rues adjacentes et le secteur du Château qui est très attractif même en semaine. La mesure vise les personnes âgées de plus de 11 ans. Le maire espère que la mesure sera appliquée pour éviter les sanctions. Malgré tout, toute infraction entraînera une amende de 135 euros.

Déjà six communes ont pris des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque sur les marchés en Vaucluse. Il s'agit de Carpentras, le Thor, Bollène, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sorgues, et Bédoin.