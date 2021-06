Le masque ignoré sur la plage du Grau du Roi

Jean-Marc ne mâche pas ses mots : "C'est stupide d'avoir le masque à l'extérieur, surtout sur la plage. C'est un arrêté _qui est pris en dépit du bon sens_." Jean-Marc n'est le seul à le penser, c'est le cas aussi de Fati, avec sa fille Julie : "Quand on est au bord de la mer, je ne vois pas l'utilité de le mettre... Je ne veux pas voir sur mon bronzage la trace du masque. Quand je vais dans l'eau je ne vais pas le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever... Je trouve ça stupide... Donc non, on respire, l'air... de la mer..."

Tous ne sont pas des Jean-Marc, des Fati ou des Julie. Ainsi Benoît, installé avec sa famille de 4 personnes et pas un seul masque sur les visages : "On est arrivé sur la plage, on a posé nos serviettes avec nos masques, et on _une fois qu'on s'est mis sur nos serviettes, on a enlevé nos masques_. On a regardé autour, tous les gens statiques n'en portent pas, donc on a fait comme eux... par imitation. Vu les distances, je pense qu'il n'y a pas de risques... non ? " La distanciation, principal argument invoqué pour se passer de masque. Il est vrai qu'en ce début juin, la plage est très loin d'être bondée. D'ailleurs cette étudiante en vacances avec des amies, toutes les quatre sans masque, le reconnaît : " En juillet, quand il y aura beaucoup trop de monde, ce sera différent. Je ne me mettrai pas au milieu de plage où tout le monde est collé. "

Sur cette plage, une paillote, la Playa Miramar. Et le respect du port du masque n'est pas une difficulté selon Geoffrey, le manager : " Personne n'a envie d'être reconfiné une quatrième fois et à 80-85%, les clients portent le masque sans qu'on leur demande. " Réalité à l'intérieur de la paillote qui, même sur le sable, reste un commerce. Sur la plage en revanche, autre réalité comme la vit Geneviève : " Là, à cet endroit là, sur la plage, ce n'est pas prendre de risques. Avec le vent, avec la distance... non, moi je n'ai pas l'impression de prendre de risques. Non. "