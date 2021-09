Le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur en Charente-Maritime

C'est sans doute la preuve que la quatrième vague est terminée en Charente-Maritime : le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur à partir de ce mercredi 22 septembre. Le préfet invoque "l’amélioration de la situation sanitaire dans le département" pour annoncer l'arrêté qu'il a signé ce mardi. L’obligation du port du masque, qui concernait certaines communes et certains quartiers depuis plusieurs mois, est donc levée en extérieur.

Il faut dire que le taux d’incidence est redescendu à seulement 38,3 cas pour 100.000 habitants ce mardi, revenant ainsi à des niveaux équivalents à ceux du début de l'été. Et puis 75,6 % des Charentais-Maritimes présentent désormais un schéma vaccinal complet (79,9 % ont reçu une première injection).

Le port du masque reste obligatoire dans certains cas, imposés par le décret gouvernemental du 1er juin 2021 :

dans tous les établissements recevant du public où le pass sanitaire n’est pas demandé (magasins et centres commerciaux, marchés couverts, accueil des services administratifs, offices religieux…)

dans les établissements et pour les événements soumis au pass sanitaire, si l’exploitant ou l’organisateur le rend obligatoire

dans les transports en commun de voyageurs, les gares et arrêts de bus, les gares maritimes et aérogares.

L’Éducation nationale maintient également le masque dans les établissements scolaires, pour les plus de 6 ans et dans les lieux clos.

Enfin, le préfet abroge également un autre arrêté qui accompagnait le masque, chargé d'éviter les attroupements, notamment sur le Vieux-Port de La Rochelle : la consommation d’alcool sur la voie publique n'est plus interdite non plus à partir de ce mercredi.