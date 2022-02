La fin du masque obligatoire dans la rue à Toulouse, la Haute-Garonne toujours en tête des contaminations

Comme annoncé par Jean Castex il y a une dizaine de jours dans le calendrier de levées de restrictions, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur à partir de ce mercredi 2 février, y compris en Haute-Garonne. le département détient toujours le taux d'incidence plus élevé de l'Hexagone.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans la rue dès ce mercredi.

Le Premier ministre a annoncé le 20 janvier dernier la levée du port du masque obligatoire en extérieur à partir du 2 février. Ainsi, par arrêté préfectoral ce 1er février, le préfet de Haute-Garonne met fin à l’obligation du port du masque en extérieur dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, à partir du mardi 1er février minuit.

Le masque toujours au resto, dans la gare, au stade, etc.

Cela vaut donc tout particulièrement pour le centre-ville toulousain soumis à cette obligation depuis le 5 janvier dernier. La préfecture rappelle toutefois que le masque est recommandé dans tous les espaces publics extérieurs dans lesquels la distanciation sociale n’est pas possible comme les marchés de plein vent ou les files d'attente par exemple. Quant aux établissements recevant du public y compris de plein air, type stades ou gymnases, restaurants, lieux de culte, magasins, gares, le masque continue à être de rigueur.

Toujours en tête des départements métropolitains les plus contaminés

Actuellement, le taux d'incidence en Haute-Garonne est de 4.961 cas pour 100.000 habitants, (sur la semaine du 22 au 28 janvier) contre une moyenne nationale de 3.553. C'est le département de métropole le plus touché. Seule la Réunion, avec 5.200 cas pour 100.000 habitants, fait pire. Derrière, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Loire, voire la Vendée et la Loire-Atlantique avec un taux autour de 4.300-4.700 rivalisent à peu près dans la même catégorie, sans compter les départements occitans proches de la Haute-Garonne.

Dans la région en effet, le Tarn (4.534), le Tarn-et-Garonne (4.370) et l'Aveyron (4.337) ont aussi connu une progression fulgurante de la contamination. Les autres départements sont plus modérément touchés, ce qui fait que l'Occitanie se situe derrière les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine avec une moyenne régionale à 3.946 cas pour 100.000 habitants.

Un fléchissement a toutefois été observé ces derniers jours en Occitanie, après avoir connu un pic le lundi 24 janvier où par exemple, 16.000 personnes se sont révélées positives en Haute-Garonne contre un ordre de grandeur de 9.000 le vendredi de la même semaine.