Le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans le Finistère

L'obligation générale du port du masque dans l'espace public sera levée le 1er octobre, annonce le préfet du Finistère. L'épidémie de coronavirus est au plus bas dans le département avec un taux d'incidence de 23 nouveaux cas pour 100.000 habitants, le plus faible enregistré depuis fin juin.

La circulation du virus de la Covid-19 étant désormais marginale dans le Finistère, le préfet Philippe Mahé a décidé de relâcher la pression. Dès le vendredi 1er octobre, il ne sera plus nécessaire de porter le masque en extérieur, hormis sur les marchés et brocantes, dans les files d'attente, et aux abords des gares ferroviaires, routières et maritimes aux heures de pointe.

88% d'adultes vaccinés

Le masque était jusqu'ici obligatoire dans les centres-villes de 32 communes du département (celles de plus de 7.500 habitants et les communes littorales les plus touristiques). Depuis la mi-août, le taux d'incidence est en baisse constante dans le Finistère. Il s'établit ce vendredi à 23 nouveaux cas pour 100.000 habitants. La préfecture invoque aussi la vaccination "très avancée dans toutes les classes d’âge, avec 88 % des adultes présentant un schéma vaccinal complet" et la baisse de la fréquentation touristique.

Les autorités rappellent que le respect des gestes barrières reste de rigueur et que de nouvelles mesures pourront être prises en cas de dégradation brutale de la situation sanitaire.