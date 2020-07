Port du masque obligatoire à partir de lundi dans les magasins des grandes enseignes d'alimentation

La Fédération du Commerce et de la Distribution l'annonce ce vendredi soir dans un communiqué : le port du masque sera obligatoire à partir de lundi 20 juillet dans "l'ensemble des magasins des grandes enseignes alimentaires".

Si vous allez faire vos courses dans un grand magasin à partir de lundi, il ne faudra pas oublier votre masque. Il sera en effet obligatoire dans toutes les grandes enseignes alimentaires. L'annonce a été faite ce vendredi soir par la Fédération du Commerce et de la Distribution "conformément aux directives gouvernementales, et pour protéger au mieux les clients et les collaborateurs".

L'organisation compte parmi ses adhérents Carrefour, Leclerc, Monoprix, les magasins U ou encore Picard, Lidl et Cora.

Le gouvernement a annoncé jeudi que le port du masque serait obligatoire dans les lieux publics clos à compter de la semaine prochaine. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le décret instaurant cette mesure devrait être prêt "d'ici lundi ou mardi".