Le masque obligatoire aux abords du Roazhon Park les jours de match à Rennes

La préfète d’Ille-et-Vilaine impose le port du masque aux abords du stade samedi 29 août 2020, à l’occasion de la rencontre Rennes-Montpellier. Une décision prise en raison de la forte concentration de personnes autour du Roazhon Park et compte tenu de la circulation toujours active du virus. Tous les supporters de plus de 11 ans, qu'ils soient statique ou en mouvement devront porter le masque.

Les rues concernées par l'arrêté

Dans le détail, le périmètre concerné est délimité par les rues suivantes : - rue de Lorient au niveau de la section moulin du comte/rocade Ouest - rue Moulin du Comte - quai Eric Tabarly au niveau de la section passerelle de la ralentie/rue moulin du Comte - passerelle de la ralentie - quai Tabarly au niveau de la section allée Louis Lucipia / rue Moulin du Comte - allée Louis Lucipia au niveau de la section quai d’Auchel/quai Tabarly.

Une amende de 135 euros

Ne pas porter le masque vous expose à une contravention de 135€, augmentée à 1500€ en cas de récidive, et jusqu’à 6 mois de prison et 3750€ d’amende en cas de quatre infractions en 30 jours. La préfète d’Ille-et-Vilaine appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de discipline pour stopper la chaîne de propagation. "Nous devons en aucun cas relâcher notre vigilance et continuer à respecter les gestes barrières et de distanciation physique dans notre vie quotidienne, y compris lors des rassemblements conviviaux", conclut Michèle Kirry.