Le masque obligatoire dans le centre-ville et sur la côte d'Etretat

C'est un arrêté pris par la mairie d'Etretat au début de ce week-end estival de chassé-croisé. Le port du masque est obligatoire dans le centre-ville et sur la promenade le long de la côte de la ville.

"On a fait ça vendredi soir [31 juillet] car on a vu qu'il y avait beaucoup de monde sur Etretat, et que tout le monde ne respectait pas les distances sociales", témoigne le nouveau maire, André Baillard. Une première version de l'arrêté mentionnait les falaises, finalement leur accès sans masque reste toléré : "On peut bien sûr le garder, assure le maire. Mais il n'y a qu'un petit passage compliqué, sinon on peut rester distants sur les falaises."

Il est également possible de s'allonger sur la plage sans avoir son masque.

Le port du masque est déjà obligatoire dans quelques endroits extérieurs de Seine-Maritime : les marchés de Rouen, celui d'Yvetot, ceux du Tréport, d'Eu et de Mers-les-Bains.