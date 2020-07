Le masque obligatoire dans les rues de Cabourg et sur plusieurs marchés du Calvados dont ceux de Caen

De plus en plus de municipalités décident d'imposer le port du masque dans les rues de leur ville. C'est le cas depuis ce mardi 28 juillet à Cabourg dans l'avenue de la mer et les rues commerçantes adjacentes. La ville de Caen impose le masque sur les marchés comme Deauville e Trouville.

Obligatoire dans les lieux clos recevant du public, le masque s'invite de plus en plus dans les rues. La ville de Cabourg a pris un arrêté, entré en vigueur ce mardi 28 juillet, imposant le port du masque dans la très fréquentée avenue de la Mer et dans les rues commerçantes adjacentes et à la place du marché. Une obligation jusqu'à nouvel ordre fait savoir la municipalité cabourgeaise, à partir de 11 ans, tous les jours de 7h à 23h.

Masque obligatoire sur le marché de Caen, Deauville, Trouville

Le maire de Caen, Joël Bruneau, a annoncé ce mardi qu'il rendait obligatoire le port du masque sur tous les marchés de la ville et notamment le plus important, celui du dimanche le long du port. Le masque doit aussi être porté sur les marchés à Deauville et Trouville. Une décision similaire a été prise à Granville dans la Manche.