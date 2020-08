OFFICIEL - La préfecture annonce le masque obligatoire dès mercredi 5 août, dans certains lieux publics : les rues les plus fréquentées de Toulouse, et sur certaines plages horaires, et sur les marchés de plein vent de Haute-Garonne. Retrouvez la liste des secteurs concernés.

Le masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées de Toulouse et sur les marchés de Haute-Garonne

OFFICIEL - Comme vous l'annonçait France Bleu Occitanie, le port du masque est obligatoire dès ce mercredi dans certains lieux publics de Haute-Garonne et de Toulouse. Le préfet vient officiellement de prendre un arrêté en ce sens. Nous devrons porter un masque dans les rues de Toulouse particulièrement fréquentées entre 12 heures et 3 heures du matin. Par ailleurs, le masque est aussi obligatoire sur les marchés de plein air, les brocantes et les vides-greniers qui se tiennent en Haute-Garonne.

Découvrez la liste des secteurs concernés

La surprise, c'est que la place du Capitole, la rue Saint-Rome ou la rue d'Alsace Lorraine, très fréquentées, ne sont pas concernées. Voici la liste des lieux où le masque est obligatoire : le Quai et la Place Saint-Pierre, le Quai Lucien Lombard, la Place et le quais de la Daurade et la Promenade Henri-Martin.

En cas de non-respect du port du masque, on risque une amende de 135 euros.

Extrait de l'arrêté préfectoral

La semaine dernière, la préfecture de Haute-Garonne tirait la sonnette d'alarme. Santé publique France avait constaté une augmentation de la circulation virale en Haute-Garonne, notamment sur l'agglomération toulousaine. Le seuil d'alerte de 10 cas pour 100.000 est franchi et très élevé chez les 20-30 ans.