Le masque tombe dans les commerces, les entreprises et les écoles : le soulagement des lycéens à Saint-Nazaire

Bas les masques ce lundi 14 mars sur le lieu de travail, dans les commerces et dans toutes les écoles. Les collégiens et les lycéens n'ont pas eu de pause depuis le début de l'épidémie. Presqu'une nouvelle vie qui commence. Le masque reste obligatoire dans les hôpitaux, les Ehpad et les transports.

"On va découvrir le visage de nos profs, et même de certains camarades qui sont dans notre classe et qu'on ne voit pas en dehors du lycée, ça va faire bizarre" explique Noah en terminale au lycée Aristide Briand. Le lycée sans le masque ? Ils ne l'ont quasiment jamais connu, leur année de seconde étant celle du confinement. "On va être changé, différent" dit Lila, prudente, qui gardera un masque toujours à portée de main, "pour les transports en commun et puis parce qu'ils peuvent nous demander de le remettre dans quelques semaines". Plus optimiste, Louis se dit que c'est un peu de sa liberté qu'il retrouve. "On va pouvoir respirer surtout en cours, ça va faire du bien".

Chez les commerçants aussi, le soulagement est au rendez-vous. Pour Isabelle, cette coiffeuse du centre-ville, "on va enfin retrouver le sourire de nos clients, et inversement. On s'était presqu'habitué, mais faire des coiffures et tailler des coupes, quand on ne voit pas le visage, c'est vraiment compliqué". Isabelle aussi se méfie. "Le masque peut revenir. A l'automne ou cet hiver. Alors on a bien l'intention de savourer".

Le masque tombe donc partout ce lundi 14 mars. Seules exceptions : les hôpitaux, les Ehpad et les transports en commun.