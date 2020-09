Creuse : Maisonnisses commémore le 77e anniversaire du massacre du premier maquis creusois

"C'est quelque chose qui est profondément ancrée dans nos mémoires". A Maisonnisses, on commémore ce lundi, le 77 e anniversaire du massacre du premier maquis creusois. Le 7 septembre 1943, sept jeunes maquisards sont tués par les allemands au bois du Thouraud, huit autres sont déportés, trois seulement reviendront des camps. Quatre ans plus tard, en 1947, une stèle est érigée dans la clairière, sur les lieux du drame et depuis, chaque année, une cérémonie se tient en mémoire des victimes de ce massacre.

L'horreur et la colère

A Maisonnisses, le souvenir du 7 septembre 1943 est encore "vivant". Il reste des personnes qui ont vécu cette tragédie et d'autres qui ont côtoyé les survivants du bois du Thouraud. "A-t-on voulu frapper les esprits, voulu empêcher le développement d'autres maquis", s'interroge Dominique Berteloot, le maire de la commune. Car ce jour là, les soldats allemands se sont acharnés, sur les survivants, sur les corps. "Ils ont placé des bombes dans la sappe (la tranchée) où étaient ces jeunes et ils ont mis les corps dedans. Ce qu'on a retrouvé est innommable. En arrivant sur place, les habitants ont ressenti beaucoup d'émotion et une grande colère. Et cette colère, elle est toujours là, elle est toujours vibrante".

Pour ne pas oublier

Une cérémonie en hommage aux victimes du bois du Thouraud se déroule chaque année, dans la clairière où une stèle a été érigée en 1947. "On a un monument sur les lieux des faits, près de la sappe où vivaient les jeunes à ce moment là. C'est le fruit de la coopération de très nombreuses communes de la Creuse. On n'a pas voulu oublier et de fait on n'oublie pas. Il y a une chaine continue depuis cette époque. Il y a chaque année une commémoration avec un nombre important de participants. Toutes les forces politiques sont présentes, toutes les autorités civiles et militaires et bien sur les habitants".

En 1947, une stèle est érigée dans la clairière en mémoire des jeunes maquisards © Radio France - Simon de Faucompret

Quand le monde aura cessé de recevoir des plaies...

Le maire de Maisonnisses est de tradition le président de l'association des victimes du bois du Thouraud. Dominique Berteloot n'imagine pas qu'on puisse ne pas commémorer ce drame. "Je ne suis pas historien, je suis un citoyen et un citoyen je pense a un devoir d'information. Être au monde c'est aussi regarder le monde avec lucidité. Toutes les oppressions, tous les totalitarismes viennent du fait que les peuples oublient. On a eu un évènement terrible à Oradour-sur-Glane récemment, des négationnistes ont souillé le mémorial. Dès qu'on oublie le crime revient. Je pense qu'on pourra cesser de commémorer tout cela quand le monde aura cess2 de recevoir des plaies, des blessures, de la part de forces d'oppression. Donc c'est pas pour demain".