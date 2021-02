Le match du Bourges Basket contre Landerneau est reporté

La décision vient de tomber, ce mercredi midi. Le match entre le Bourges Basket et Landerneau, qui devait se jouer ce soir au Prado, est reporté à une date ultérieure.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Le match entre le Bourges Basket et Landerneau, qui devait se disputer ce mercredi 17 février, est reporté. La Ligue féminine de basket l'annonce dans un court communiqué. La salle du Prado est en effet fermée jusqu'au 24 février inclus. Une décision prise par la mairie de Bourges, après la confirmation de six cas positifs de Covid (dont trois au variant anglais) au sein de l'équipe professionnelle, du centre de formation et du staff administratif.

Selon la LFB, la rencontre entre le Bourges Basket et Landerneau aura lieu le 17 mars.