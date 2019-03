Ligue 1 - Le match Nîmes-Rennes définitivement reporté

Nîmes, France

C'est la fin d'un feuilleton de plusieurs jours. Le match entre le Nîmes Olympique et le Stade Rennais n'aura pas lieu ce samedi au stade des Costières. Le Comité national olympique et sportif français a donné raison à Rennes qui avait demandé le report du match pour préparer la Ligue Europa contre Arsenal. La date de ce match sera donnée ultérieurement. Le Nîmes Olympique s'était opposé à ce report disant qu'il "remettait en cause le principe d'équité sportive et bouleversait à nouveau le calendrier du club", mais n'a pas eu gain de cause.

ℹ Suite à l'avis défavorable du CNOSF, la rencontre Nîmes - Rennes n'aura pas lieu demain. La date à laquelle se jouera le match sera communiquée ultérieurement.



Nous souhaitons à Rennes un bon match face à Arsenal jeudi soir. — Nîmes Olympique (@nimesolympique) March 1, 2019

Selon le club, les places seront remboursées une fois que la date du match sera connue.