Le match Nîmes Olympique - Stade Rennais qui devait avoir lieu samedi 2 mars est reporté

Le match du Nîmes Olympique qui devait avoir lieu le samedi 2 mars contre Rennes est reporté à une date ultérieur. Le club breton souhaite se reposer et se préparer pour la Ligue Europa.

Nîmes, France

Encore un bouleversement dans le calendrier du Nîmes Olympique. Les crocos devaient jouer contre Rennes ce samedi au stade des Costières mais le match est reporté à une date ultérieure. Cette fois ce n'est pas à cause des gilets jaunes. C'est le club breton qui souhaite "préparer dans les meilleures conditions possibles" son double duel contre Arsenal en Ligue Europa, a annoncé la Ligue.

Dans un communiqué, le club nîmois dit ne pas comprendre cette décision "qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d’équité sportive."