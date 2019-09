"Le match Rouen/USAP devrait être reporté" selon le président du club de rugby catalan

Perpignan, France

L'USAP contre Rouen ce vendredi soir et aussi... contre les odeurs. Si le feu dans l'usine Lubrizol est désormais éteint, "des odeurs infernales subsistent", selon François Rivière. S'il ne demande pas officiellement le report de la rencontre entre Rouen et l'USAP, le président du club catalan se pose beaucoup de questions sur France Bleu Roussillon : "Les autorités sur place devraient reporter le match. À cause du feu, les joueurs n'ont pas pu s’entraîner hier, ils sont restés confinés tout l'après-midi à l’hôtel. Ce n’est pas correct de disputer un match dans ces conditions."

"On me dit qu'il n'y a pas de risque sanitaire, mais franchement, jouer dans un environnement aussi dégradé, ce n’est pas raisonnable."

Par ailleurs, poursuit le président François Rivière, ça m'étonnerait qu'il y ait aussi beaucoup de monde au stade ce soir... Rouen est une ville désertée depuis l'incendie."

Les joueurs de l'USAP confinés tout l'après-midi dans leur hôtel

Invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, s’est voulu rassurant : "Je comprends l'inquiétude mais il ne faut pas paniquer, il n'y a pas lieu de s'équiper de masques. En terme de toxicité, il n'y a pas de difficulté pour vivre ou se déplacer à Rouen".

Cependant, par mesure de précaution, les établissements scolaires de 12 communes de l'agglomération de Rouen sont restés fermés ce vendredi. La préfecture déconseille aussi pour le moment de ramasser les légumes dans les potagers.

Deux rencontres déjà reportées

Deux rencontres de cette 5e journée de pro D2, Aurillac/Montauban et Nevers/Béziers, ont déjà été reportées par la Ligue nationale de rugby. Plusieurs joueurs et membre de l'encadrement de Nevers et Montauban souffrent d'une "infection cutanée très contagieuse".

Selon les informations communiquées par les deux clubs, les effectifs et les staffs ont été mis en quarantaine et ne peuvent pas s'entraîner suite à une épidémie de staphylocoque.

Le match Rouen/USAP est à vivre en intégralité sur France Bleu Roussillon dès 20h ce vendredi soir. Coup d'envoi à 20h45.