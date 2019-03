Le médecin de Saint-Christol privé de téléphone depuis plus d'un mois

Vaucluse, France

Les patients du docteur Oxana Matveev à Saint-Christol-d'Albion ne peuvent plus joindre leur cabinet médical depuis plus d'un mois. La ligne fixe a été coupée pour être transférée lors de travaux d'emménagement et depuis, plus de tonalité. Le numéro n'est plus attribué et certains patients se sont même demandés si leur nouveau médecin n'était pas reparti en Italie car plus personne n'arrive à le joindre. Le docteur Oxana Matveev est désespérée car il est impossible de prendre rendez-vous depuis cette panne du 4 février dernier. Elle dit qu'"elle n'en dort plus, cette situation la stresse, elle a perdu beaucoup de consultations". Certains patients attendent toujours de pouvoir prendre leur rendez vous ou sont allés consulter ailleurs.

Cette panne de téléphone impacte aussi les professionnels qui travaillent dans le pôle de santé communal avec le médecin généraliste. Pour l'infirmière, Katia Timon "il est impensable qu'en 2019, on en soit encore là. Il y a un réal impact économique d'abord pour ce médecin d'origine italienne qui a pris la place d'un médecin parti à la retraite, et il y aussi un impact sanitaire pour les malades. La situation peut devenir dangereuse pour des patients en cas d'urgences qui n'arrivent pas à la joindre." Pour l’infirmière c'est aussi très compliqué de travailler avec un médecin qui est injoignable, notamment pour des questions urgentes.