Le médecin du village porte plainte suite à une panne Internet

Le médecin généraliste de Domèvre-en-Haye porte plainte suite à une coupure Internet de plus de quatre jours et alerte sur le maintien des services publics en milieu rural. Pour le docteur, installé dans le village de 430 habitants, il y a eu mise en danger de la vie de certains de ses patients.

Un vol d'un cable et la commune privée d'internet pendant plus de quatre jours. Photo d'illustration.

Après des micro-coupures sur le réseau électrique depuis plusieurs mois, le réseau internet est tombé suite au vol d’un câble de 1200 mètres. Il a fallu plus de quatre jours à Orange pour rétablir la connexion. La coupure de trop pour Jean-Christophe Cronel, médecin généraliste Domèvre-en-Haye qui a pris rendez-vous à la gendarmerie, ce jeudi 17 mars, pour porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.

Le docteur entend alerter sur le maintien des services publics en milieu rural et estime que les opérateurs historiques, Orange et Enedis, ne proposent plus le service minimum pour assurer une qualité de service.

Le délai pour rétablir la connexion a été trop long.

Pour Jean-Christophe Cronel, ses interlocuteurs (laboratoires, spécialistes libéraux ou hospitaliers) ne pouvaient pas le joindre et ne savaient pas qu’il y avait une coupure internet aussi longue « Je me suis rendu compte qu'il y avait même une perte de chance pour les patients. Non seulement on n'avait plus les moyens de communication Internet et téléphone fixe mais le téléphone portable passe très mal ».

Et le professionnel de santé de poursuivre : « au départ, on est d'accord que c'est le vol de métaux qui va être responsable de cette mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas directement l'opérateur de téléphonie, mais indirectement, c'est l'opérateur de téléphonie aussi, parce que le délai pour rétablir la connexion a été trop long »

On se dit qu’en ville, ça serait réparé certainement plus vite.

Dans le village ces coupures font parler : « Pour les gens qui font du télétravail maintenant, ça pose un gros problème ». Et si les micro-coupures font parler, les quatre jours sans internet aussi : « On se sent loin du monde et on se dit qu’en ville, ça serait réparé certainement plus vite parce qu'il y a plus de gens qui sont impactés ».

C’est le sujet de conversation dans l’épicerie du village, à côté de la maison médicale et de la pharmacie : « On se rend compte que quand on n'a plus Internet, c'est compliqué. Je trouve que cinq jours, c'est long. Je ne sais pas d'où il vient, ce câble, mais l'acheminement est quand même très long. C'est vrai qu'on se sent seul au monde quand même ».

Et si internet est revenu, les micro-coupures de courant, aléatoires et récurrentes, restent d’actualité.