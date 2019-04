Le médecin des Armées, Marc Laycuras, décédé au Mali ce mardi, avait vécu à Tulle

Le médecin militaire Marc Laycuras, décédé au Mali ce mardi, a longtemps habité en Corrèze. Il y a notamment fait une partie de ses études jusqu'au bac avant de partir vers Bordeaux poursuivre ses études de médecine militaire. Et il avait conservé depuis des liens forts avec la Corrèze

Tulle, France

Marc Laycuras a habité de 2003 à 2007 en Corrèze. Ses parents sont tous les deux fonctionnaires et ont été mutés à Tulle. Son père notamment Philippe Laycuras, sous préfet dans l'Eure aujourd'hui, a été directeur adjoint de l'ancienne Direction Départementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts durant ces 4 années. Marc entre alors au collège Clémenceau de Tulle puis il poursuit ses études au lycée Edmond-Perrier juste à côté. Il suit très brillamment la filière S et décroche son bac avec la mention Bien en 2007.

Des amitiés en Corrèze

Parallèlement il prépare le concours d'entrée à l’École du service de santé des Armées de Bordeaux qu'il obtient là encore brillamment. Ses parents quittent cette même année 2007 la Corrèze mais le jeune Marc aura l'occasion de revenir régulièrement. Ses parents ne seront d'une part pas loin à une époque puisque Philippe Laycuras a été en poste à Limoges à la Direction régionale de l'Agriculture et des Forêts en 2010 et 2011. Mais surtout Marc, avait noué en Corrèze des amitiés qui ont perduré depuis. C'est au collège Clémenceau d'ailleurs qu'il avait rencontré Marion, son épouse.