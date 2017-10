Le Cytotec, médicament anti-ulcère détourné pour provoquer l'accouchement, va être retiré de la vente

C'est un médicament contre l'ulcère de l'estomac, mais il était détourné pour déclencher des accouchements, au risque de la santé de la mère et de l'enfant. L'Agence française du médicament annonce ce jeudi son retrait du marché français à partir de mars 2018.

Il n'y aura plus de Cytotec sur le marché, à partir de mars 2018. C'est ce qu'annonce, ce jeudi, l'Agence française du médicament. Depuis sa mise sur le marché en 1987, ce produit est en effet très peu utilisé pour sa fonction première : traiter les ulcères à l'estomac. En fait, il est surtout utilisé en gynécologie, pour l'IVG (interruption volontaire de grossesse) et le déclenchement artificiel de l'accouchement à terme.

Un médicament potentiellement dangereux, mais utilisé pour son faible coût

Le problème, c'est que cet usage - par voie vaginale au lieu de la voie orale - comporte des risques très graves pour la santé de la mère et de l'enfant, à cause d'un potentiel surdosage, qui peut entraîner des contractions trop fortes et une mauvaise oxygénation du fœtus. Mais à 30 centimes le comprimé, il est beaucoup moins cher que les médicaments en gel ou en tampon prévus normalement pour le déclenchement artificiel du travail..

L'association "Timéo", du nom d'un bébé "né sous cytotec" surdosé en novembre 2010, militait depuis plusieurs années pour le retrait du médicament. La maman de Timéo, Aurélie Joux, avait d'ailleurs gagné un procès fin 2016, devant le tribunal administratif de Versailles, en première instance, contre l'hôpital de Poissy, pour le préjudice subi par son fils lourdement handicapé.