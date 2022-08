"C'est une première" : le meeting aérien de Belvès en Dordogne annulé à cause du risque d'incendie

Cela n'a pas été une décision facile à prendre, mais les organisateurs du meeting aérien de Belvès ont tranché ce mardi soir. Il n'y a aura pas de meeting aérien ce dimanche 14 août à Belvès à cause du risque d'incendie. Le risque est trop grand à cause de la sécheresse qui sévit actuellement dans le département.

Trop de risque pour le public et pour la forêt

Il a déjà fait 40 degrés lors de l'édition 2013 de l'évènement mais il n'a jamais fait aussi sec. Des centaines de voitures se garent aux abords de l'aéroclub car l'évènement attire en moyenne 4.000 spectateurs à chaque édition et il suffirait d'une étincelle ou d'un mégot égaré pour démarrer un feu sur le plateau où se situe la piste qui est entourée de bois. Les organisateurs ne veulent faire courir aucun risque au public et au massif de la Bessède situé juste à côté.

C'est la première fois que ça arrive, c'est des mois d'organisation pour l'ensemble des bénévoles

"En voyant l'état de la nature dans laquelle on vit, en voyant les feux environnant, la raison nous a amenés à décider de ne pas prendre de risque", explique Lauren Marty, l'une des bénévoles de l'aéro-club : "C'est la première fois que ça arrive, c'est des mois d'organisation pour l'ensemble des bénévoles, un moment de fête aussi pour les pilotes invités. Maintenant, ce qu'on aime à Belvès c'est voler autour de notre forêt, le coucher de soleil au-dessus de la Bessède. C'est primordial".

Plusieurs réunions préparatoires avec la sous-préfecture

Cela fait plusieurs jours qu'ils essayent de trouver des solutions et des aménagements. Il y a des pompiers en pré-alerte et des réserves d'eau sur site. Il y a plusieurs réunion de travail avec la sous-préfecture de Sarlat mais c'est un casse-tête. Surtout que les coupes feux, ces routes qui permettent de faciliter la circulation sont fermées aux voitures et qu'un incendie a ravagé ce mardi 25 hectares entre Saint-Avit-Sénieur et Molières.