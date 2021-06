Le meeting aérien de Prouvy annulé pour la 3° année, cette année pour des problèmes administratifs

Le meeting qui rassemble tous les étés plus de 30 000 personnes n'aura pas lieu cette année. Le syndicat mixte qui gère l'aéroport Nungesser estime que l'organisateur n'a pas bouclé correctement son dossier, Laurent Déprez assure le contraire. Une pétition tourne pour réclamer le maintien du meeting

"Qu'il dise tout ce qu'il veut mais moi le boulot je l'ai fait", s'agace Laurent Déprez l'organisateur qui a du annuler pour la 3° fois le meeting aérien gratuit de Prouvy prévu les 24 et 25 juillet.

En 2019 c'était après la mort de son père, l'organisateur emblématique de l’événement, en 2020 à cause de la Covid, et donc cette année à cause de problèmes administratifs.

Jacques Schneider le maire d'Hergnies et président du syndicat mixte qui gère l'aéroport Nungesser assure que Laurent Déprez n'a pas convoqué de comité d'organisation avec les autorités, les services de secours, etc comme prévu, et que malgré ses demandes d'autorisation il est maintenant trop tard

j'ai eu la sous-préfecture qui m'a dit que c'était impossible vu les délais très courts, et tous les événements qui ont lieu actuellement, élections, la réglementation concernant l'épidémie, etc c'était impossible pour la date du 25 juillet

Mais Laurent Deprez assure lui que tout a été fait en temps et en heure, les demandes d'autorisations au sous-préfet, à la direction générale de l'aviation civile etc, et qu'il avait envoyé le document pour convoquer le fameux comité, mais que le président du syndicat mixte ne l'a pas signé.

L'organisateur qui est écœuré

C'est quand même un an de préparation, c'est beaucoup d'administratif, faut réunir les participants, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, les civils, c'est très compliqué. D'un revers de la main on balaie tout ça, je crois qu'on se moque un peu du monde surtout que c'est pour le plaisir de tout un tas de personnes qui viendraient sur le meeting pour leur donner des vocations, pour leur faire plaisir et c'est un meeting gratuit

Laurent Déprez l'organisateur du meeting aérien de Prouvy Copier

Laurent Déprez qui n'envisage pas de décaler le meeting trop compliqué avec les agendas très chargés des participants, va commencer à plancher sur l'édition 2022 dès cet été, en attendant il a le soutien de plus de 1300 personnes qui ont signé une pétition pour le maintien de l’événement.