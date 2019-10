Le meilleur apprenti de France en aménagement paysager est savoyard

La Motte-Servolex, France

Le centre de formation, CFPPA Savoie-Bugey propose de nombreuses spécialités, de l’agriculture en passant par le maraichage et donc l’aménagement paysager. C’est la deuxième fois en moins de 10 ans que le Domaine Reinach à la Motte-Servolex décroche un prix national pour ses apprentis.

J’aime travailler dehors, ce prix m’incite à continuer dans cette voie professionnelle – Ludovic, Meilleur Apprenti de France

Si vous n'avez pas entendu parler du titre national de Ludovic Pignier, c'est normal. En agriculture, en horticulture ou en aménagement paysager, on est plus discret que dans d'autres filières. Ici, on ne réalise pas des escargots géants en nougatine qui font la Une de certain magazine, on ne fait pas d'émission télévisée avec les Meilleurs Ouvriers de France, non, en aménagement paysager on aime la simplicité. « J’ai 19 ans, j’ai découvert ce métier grâce à mon oncle qui travaille dans ce domaine » précise Ludovic. Le concours pour le titre de meilleur apprenti de France dans son domaine s'est déroulé en Bretagne, avec plusieurs épreuves. Un travail de précision, d’imagination, salué, encensé par son formateur technique Eric Bastian. Pour l'enthousiasme, la passion, la fierté de voir ces jeunes réussir, c'est à lui qu'il faut s'adresser « Ce prix c’est une reconnaissance et c’est un plus sur son curriculum. C’est un souvenir qu’il ne va jamais oublier de sa vie ». « L’apprentissage c’est très dur : une semaine en entreprise, puis une semaine avec 35 heures de cours. Mais ce sont des jeunes curieux, qui n’ont pas d’œillères, ce sont des jeunes supers ».

Quant à Ludovic Pignier, il veut continuer dans ce domaine. Aller jusqu’à la licence et pourquoi pas dans l’avenir devenir chef d’équipe.