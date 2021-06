Le meilleur burger de France est nîmois, le Nemausus

Il tient le restaurant "Chez Jo" dans les Halles de Nîmes et Joannès Richard vient de remporter la finale de la coupe de France de burger. Pour cette coupe de France dont le thème était le retour aux sources, Joannès Richard a composé un burger avec des produits locaux, entre Camargue et Cévennes.

Le pain, brioché, est fabriqué à Nîmes, avec un mélange de thym, de romarin et de lavande. Les oignons sont des oignons doux des Cévennes. Le fromage vient d'Arles, une tome d'Arles. Le sel vient des salins de Camargue. De Camargue également les salicornes. Et pour la viande, des animaux de race Aubrac, élevés dans la région. C'est simple, tout est local. Et c'est avec ce burger que Joannès Richard, qui tient le restaurant snack "Chez Jo", aux Halles de Nîmes, vient de remporter la finale du championnat de France de burger.

Thème imposé cette année : "le retour aux sources". Aussi Joannès Richard s'est documenté sur ce burger, ce sandwich à la viande. Un sandwich né à Hambourg, dans ce port du nord de l'Allemagne, un steak haché entre deux tranches de pain brioché avec des crudités, de l'oignon, des pickles, le tout lié par une sauce. Ce sandwich a traversé l'Atlantique avec les migrants, il se vend dans la rue, puis arrivent les années 50 et ses ventes explosent.

Joannès Richard est donc revenu aux sources, à la simplicité originelle de ce sandwich des ouvriers du port de Hambourg, en ne choisissant que des ingrédients locaux. Toutes les matières premières proviennent des environs de Nîmes, entre Camargue et Cévennes, et il a remplacé les pickles par la salicorne. La création de ce burger a été faite à Nîmes, d'où son nom : Nemausus. Et il vient de remporter la finale de la coupe de France de burger.