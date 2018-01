Bretagne, France

Le concours était organisé, cette année, au centre de formation des apprentis de Saint-Jouan-des-Guérêts, près de Saint-Malo. Les candidats avaient une heure pour préparer leur recette et trente minutes pour envoyer les deux crêpes sucrées et les deux galettes salées. Ils devaient composer leurs garnitures avec un panier imposé: du lieu, des moules, des légumes, épices d’un côté et de la mangue, du citron, du chocolat noir, de la vanille de l’autre.

Mes mains tremblaient! Le stress!

"Vincent Sénéchal était le candidat local. Il tient une crêperie à Saint-Jouan-des-Guérêts. "C’est ma première participation à un concours. Je me suis dit: vu que c’est à Saint-Jouan, je vais faire un effort, je vais y aller!". Le crêpier a préparé une sauce au cidre au carry gosse pour accompagner le lieu, "avec des petits légumes que j’ai nacrés au sucre.". Sa galette était taillée comme un mille-feuille. "J’ai fait ce que je voulais faire. Il n’y a que les petites carottes que je n’arrivais pas à poser dessus. Elles tombaient. Mes mains tremblaient. Le stress! J’ai jamais vu ça! ".

La pression, Nathalie Ganne l’a ressentie aussi. La restauratrice de Jugon-les-Lacs a été surprise, comme plusieurs de ses collègues, par les galettières électriques. "Je travaille avec le gaz d’habitude. Je ne connais pas ce matériel. C’est un peu déstabilisant!". Mais sa crêpe garnie au caramel et à la purée de mangue a plu au jury, en particulier à Monique, l’ancienne restauratrice: "Le mélange est bon. Et le fait de ne pas avoir de chocolat, ça joue! On en a eu beaucoup.".

Et le comble! J'ai commencé à faire des crêpes en Suisse!

Mais il n’y a pas que le goût qui est jugé. Les candidats sont évalués sur d’autres critères: la présentation, l’ originalité, la cuisson et bien sûr, le respect du produit phare: la crêpe. C'est un chef du Finistère, installé au Faou, Christophe Beuriot qui a obtenu la meilleure note. Déjà sacré deux fois meilleur crêpier du Finistère, il est aujourd'hui le meilleur de Bretagne. Et en plus il est Normand! "Et le comble c'est que j'ai commencé à faire des crêpes en Suisse!"