Le meilleur croissant au beurre de France désigné à Vannes

L'allure, la texture et le goût. 19 candidats sont aux fourneaux depuis lundi au CFA de Vannes pour tenter de réunir ces trois éléments dans leur croissant. C'est la deuxième édition du concours du Meilleur Croissant au Beurre de France.

12 régions en lice

Cette année, le vainqueur est Adrien Ozaneaux, artisan boulanger à Epinay-sur-Orge (Essonne). Le candidat breton, Vincent Gavard, exerce à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine).

Le candidat breton est Vincent Gavard basé à Saint-Grégoire en Ile-et-Vilaine. - Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

Après une longue préparation, ces artisans boulangers ont passé cinq heures aux fourneaux. Chacun avait les mêmes ingrédients essentiels. Ensuite, libre à chacun d'ajouter sa touche personnelle, "j'ai mis du miel de litchi, cela donne un goût un peu plus sucré et une texture fondante", indique Benjamin Hoareau, boulanger à Saint-Pierre à l'Ile de la Réunion. "J'ai utilisé du miel, de la crème et puis du beurre de qualité, c'est essentiel pour avoir un croissant de qualité", ajoute Gaëtan Brochard basé à Saint-Priest-des-Champs dans le Puy-de-Dôme.

Le goût arrive en dernière position.

Les candidats préparent une trentaine de croissants et sont évalués sur cent points avec des points de pénalité si le chronomètre n'est pas respecté ou encore si la forme des croissants n'est pas régulière. "La première chose pour évaluer un produit, c'est le coup d’œil. Un produit moche peut être très bon mais s'il est moche au départ vous ne l'achèterez pas, rapporte Bernard Zabée, président du jury. Ensuite vient le feuilletage puis le goût arrive en dernière position puisque c'est la chose que vous faites en dernier."