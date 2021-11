Le meilleur petit déjeuner gourmand de France est 100% Ardennais !

Mélanie Frey, sa fille et des membres du jury

Le meilleur petit déjeuner de France

Ardennaise au plus profond de son cœur, Mélanie Frey, blogueuse culinaire de Cinquante Nuances de Pâtisseries, a été un poussé par ses enfants à déposer sa candidature au trophée du petit déjeuner gourmand. Au fil des étapes, elle s'est hissé en finale parmi sept candidats, à Paris d'où elle repart avec le graal. Le trophée est, au moment où nous écrivons, quelque part entre Paris et les Ardennes, dans le coffre de la voiture avec également des appareils ménagers, des couteaux de chefs et des donations de divers sponsors.

j'ai tout donné, je suis allé jusqu'au bout de mes idées et je suis arrivé première. Je me sens tellement fière et heureuse pour mes Ardennes

Un petit déjeuner de terroir 100% ardennais - Cinquante nuances de pâtisserie

Son petit déjeuner se compose d'une salade au lard sur un pain fait maison, un gâteau mollet, du jus de pommes ardennaises et un thé au Safran des Ardennes. Le tout était présenté sur une ardoise déposée sur une nappe en toile de jute, avec bougies artisanales et autres décorations chinées sur ses terres.

Mélanie était dans nos studios, jeudi 11 novembre, pour présenter son petit déjeuner.

Vous pouvez la réécouter ici.