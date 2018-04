Besançon, France

Aurélien Bulle est tombé dans la marmite Tupperware quand il était tout petit: "j'ai commencé à 16 ans et demi lorsque j'étais lycéen" explique le jeune homme de 33 ans originaire d'Orchamps-Vennes dans le Haut Doubs. "Je voulais me faire un peu d'argent pour les études et le permis, ma maman invitait de temps en temps ses copines pour une réunion Tupperware, et c'est comme ça que j'ai débuté".

17 ans plus tard, Aurélien Bulle est "team-manager", il gère une équipe, mais il continue à animer des réunions à domicile dans toute la région. D'ailleurs ne dites plus réunion Tupperware, désormais on parle d'atelier culinaire. Le cliché du groupe de ménagères réunies autour d'une série de boîtes en plastique a vécu, la marque américaine a largement élargi sa gamme de produits et propose désormais un catalogue diversifié d'ustensiles de cuisine.

Mais le principe reste le même: la vente à domicile. Une cliente, "hôtesse" d'un jour invite ses amis ou ses collègues, le vendeur, un "animateur", ou plus souvent une "animatrice", vient préparer avec le groupe un menu qui sera ensuite dégusté . L'objectif est bien sûr de mettre en avant les produits Tupperware, leurs avantages, et d'inciter à l'achat.

Atelier culinaire Tupperware: Aurélien Bulle et ses "invitées" © Radio France - Christophe Mey

C'est aussi un moment de convivialité" - Aurélien Bulle

Pour Aurélien Bulle, "cette manière de vendre à domicile est vraiment particulière, on vend dans la bonne humeur, c'est aussi un moment de détente, de convivialité." Les clientes potentielles, les "invitées" en langage Tupperware, apprécient de se retrouver et en profitent pour passer un bon moment et papoter.

En immersion dans un atelier culinaire Tupperware

Aurélien Bulle pourrait vivre de son métier, mais il préfère, par choix personnel, avoir un double emploi. La très large majorité des vendeurs tire de cette activité un complément de salaire. Les revenus sont bien sûr en fonction des performances: les meilleurs comme Aurélien s'en sortent très bien, car outre les commissions, il y a un système d'avantages en nature et de récompenses... Voiture de fonction, week-end et voyages pour les vendeurs les plus performants.