Laurède, France

Devant le cimetière de Laurède, son village adoptif, une stèle d'1 m 60 s'élève, elle représente Henri Emmanuelli assis sur un banc de l'Assemblée Nationale. On reconnait bien ici son regard, sa posture mais pour ceux qui sont présents à l'inauguration de ce mémorial, ils sont venus pour rendre hommage à l'homme. Une personne simple avec un fort caractère comme le concède son voisin, Pierre : " C'était peut-être un homme sévère mais il savait ce qu'il voulait" .

" Un homme discret" selon Michelle, sa voisine

Henri Emmanuelli, c'est surtout un CV politique impressionnant, ancien député , secrétaire d'état et président de l'Assemblée Nationale. Michelle, l'une de ses voisines, se souvient de lui. Il passait régulièrement devant sa maison avec son tracteur pour tondre : " C'était un homme discret, beaucoup de Landais ont été marqué par Henri Emmanuelli. C'est un homme qui aimait le travail accompli et bien fait."

Henri Emmanuelli, quelqu'un de "simple"

Les Landais retiennent de l'ancien député de la troisième circonscription des Landes, une personne qui s'intéresse à la vie des "gens" comme dit Jean-Pierre, il habite Dax : " On pouvait discuter avec lui n'importe où et n'importe quand, lui parler de tout. " Originaire des Eaux-Bonnes dans les Pyrénées-Atlantique, il est arrivé dans les Landes en 1978, à Laurède : " il était très attaché à ce village et aux Landes comme moi je le suis devenu", ajoute l'un de ses amis, Michel Guérard, chef cuisinier et propriétaire des Près d'Eugénie à Eugénie-les-Bains.

Un mémorial qui a coûté 90 000 euros

Réalisé par le sculpteur Jacques Raoult, a qui l'on doit également la statue de François Miterrand, à Soustons. Ce mémorial a été voulu par l'association les Amis d'Henri Emmanuelli. Il a coûté 90 000 euros. Pour le financer, l'association avait lancé une grande souscription publique. Au total, l'association a récolté 125 000 euros, 80% des donateurs sont des landais.