Le Mémorial de Caen change de patron

Les deux hommes se connaissent et s'estiment. L'accolade chaleureuse pour poser devant les photographes devant le char Sherman américain en témoigne. Kleber Arhoul, nommé directeur général du Mémorial de Caen, ne compte d'ailleurs pas révolutionner les lieux. "Au contraire, c'est une très belle maison, extrêmement saine. Je vais m'inscrire dans la continuité de ce qu'a fait Stéphane Grimaldi".

Ce n'est pas la première fois que Kleber Arhoul vient en Normandie. Il y a notamment été directeur régional des affaires culturelles de 2009 à 2013. Son parcours de haut fonctionnaire l'a par la suite conduit dans la région Nord Pas de Calais où il a été préfet pour l'égalité des chances, avant de poursuivre sa carrière au ministère de l'intérieur à Paris.

C'est la première fois en revanche qu'il prend la tête d'un musée. Mais un musée qu'il connait bien et qu'il apprécie. "Quand j'étais directeur des affaires culturelles dans la région, je l'ai découvert dans toute sa complexité et toute son utilité". Mais son intérêt pour le Mémorial est beaucoup plus ancien, quand le jeune visiteur qu'il était en 1988 au moment de sa création a trouvé des premiers éléments de réponse à des questions qu'il se pose encore aujourd'hui.

Pourquoi l'Europe a-t-elle ce goût immodéré pour la mort ?

"Pourquoi l'Europe, le continent européen dans son histoire, très ancienne, mais aussi hélas actuelle, pourquoi l'Europe a-t-elle ce goût que je qualifie d'immodéré pour la mort ? Pourquoi l'Europe, qui a été la terre où les droits de l'homme et du citoyen ont été inventés, pourquoi cette même Europe a-t-elle théorisé le génocide et la disparition de son semblable ?"

Stéphane Grimaldi, qui dirige l'institution caennaise depuis 2005, va rester quelques mois aux côtés de son successeur. Le temps de lui passer le témoin. Le temps aussi pour lui d'achever la refonte des parcours sur la Seconde Guerre Mondiale.

Tout en s'inscrivant dans la continuité, Kleber Arhoul a lui déjà des idées pour la suite. Comme repenser le parcours sur la Guerre froide et aborder également la question de la décolonisation.