Le Mémorial des déportés de la Mayenne valide le choix d'un nouveau nom

L'association gestionnaire du Mémorial des déportés de la Mayenne change de nom. Ce lieu de mémoire, basé à Mayenne dans le nord du département, s'appellera désormais "La Vigie - Mémorial des déportés de la Mayenne", pour mettre davantage en lumière son rôle de veilleur sur les questions de discriminations, indique ce vendredi 21 juillet Jocelyne Doumeau la présidente du site. "Notre travail est un travail de mémoire, mais aussi de vigilance", commente-t-elle. La Vigie symbolise donc "le lieu qui veille et qui alerte en cas de dérive".

"La montée des partis populistes nous fait très peur"

Même si le Mémorial est déjà vigilant depuis sa création et a toujours appelé à cette vigilance sur toutes les questions de discrimination, de racisme et d'antisémitisme, de nombreux faits d'actualités ont poussé le lieu à adopter ce nouveau nom, "d'abord la montée des populismes, ça, c'est quelque chose qui nous fait très peur", ajoute Jocelyne Doumeau. "Il y a des partis populistes d'extrême droite en Italie, en Suède, il y a eu la guerre en Ukraine, mais il existe aussi des discriminations qui ont toujours eu lieu et qui semblent revivre." Pour elle, il y a aussi maintenant une autre forme de danger, celles "des réseaux sociaux qui ont aussi pour les jeunes une emprise mentale, avec une manipulation de l'image et des textes". Il y a donc beaucoup de choses à surveiller aujourd'hui.

Des nouveautés à découvrir à l'intérieur

Il faut s'attendre donc à des nouveautés dans le Mémorial, indique Jocelyne Doumeau, en plus du "mur de la vigilance, où nous mettons tous les phénomènes d'actualité qui se passent comme les agressions, le racisme, la xénophobie", il y aura désormais "tout un espace qui sera dédié avec de nouvelles expositions et de nouvelles animations autour de ces notions-là, autour des droits de l'Homme", ajoute la présidente du site. Le Mémorial des déportés de la Mayenne a fêté ses 10 ans en 2022 et célèbre cette année les 10 ans de l'ouverture de l'espace vigilance. En plus du changement de nom, le logo fait également peau neuve.