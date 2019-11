EN IMAGES- Le Mémorial national de Dormans a (enfin) les honneurs du président de la République

Dormans, France

Emmanuel Macron sera donc le premier président de la République à visiter ce jeudi 14 novembre le Mémorial des batailles de la Marne à Dormans, dans la Marne. C'est l'un des quatre monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre -avec le Hartsmannwillerkopf dans le Haut Rhin, le fort de Douaumont dans la Meuse et la nécropole de Notre de Dame de Lorette dans le Pas de Calais- et le seul à n'avoir jamais reçu la visite d'un chef de l'Etat. Il avait été écarté du programme des commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre, en 2018.

Mais voilà l'"oubli" enfin réparé ce jeudi. Une cérémonie est prévue à 11 h au Mémorial de Dormans, où la visite sera assurée par le président du Conseil départemental Christian Bruyen et le président de l'Association du Mémorial Jean-Claude Robert. Une visite que France Bleu avait fait à l'occasion du centenaire en novembre 2018.

La crypte du Mémorial des batailles de la Marne de Dormans. © Radio France - Sophie Constanzer

L'ossuaire rassemble les corps de 1.500 soldats inconnus morts au Front

Au rez de chaussée de cet imposant monument de 52 mètres de haut qui domine la Vallée de la Marne, on trouve des centaines d'inscriptions sur les pierres de soldats morts au front, d'écoles ou de régiments qui rendent hommage à leurs disparus. Et parfois des morts pour la patrie un peu plus connus... "Il y a une pierre qui est consacrée au fils du Maréchal Foch et une pierre dédiée à son gendre...", explique Jean-Claude Robert, président de l'Association du Mémorial de Dormans.

C'est le Maréchal Foch qui décide en 1919 de l'emplacement de ce Mémorial à Dormans, "point synthétique" des deux batailles de la Marne de 1914 et 1918. Et la particularité de ce monument national c'est qu'il a été construit entièrement grâce des dons. Le Maréchal Foch ne le verra pas terminé, car le monument est achevé en 1931 seulement.

Il y a des centaines d'inscriptions à l'intérieur du Mémorial. © Radio France - Sophie Constanzer

Entre 15.000 et 20.000 visiteurs par an

Symboliquement, il n'a aujourd'hui plus la même importance que dans les années 1960, mais il a eu une vraie importance pour les anciens combattants. "Moi j'ai vu des bus complets de gens blessés, des gueules cassées, ils venaient avec leurs propres drapeaux d'anciens combattants, c'était un vrai lieu de pèlerinage ! aujourd'hui c'est un lieu de mémoire", explique Jean Claude Robert. L'Etat a investi ces dernières années plus de 960.000 euros pour la rénovation du Mémorial national de Dormans, mais le monument souffre d'un manque de notoriété auprès du grand public.

La vue de la vallée de la Marne depuis le sommet du Mémorial de Dormans. © Radio France - Sophie Constanzer

Emmanuel Macron également attendu à Epernay pour parler des élus locaux

Après la visite à Dormans, Emmanuel Macron prendre la direction d'Epernay ce jeudi après-midi. Le deuxième temps de la visite du chef de l'Etat est consacré aux problématiques des élus locaux. le chef de l'Etat va assister à la séance du conseil municipal d'Epernay à 15 h. Une séance extraordinaire que le maire a du organiser en très peu de temps.