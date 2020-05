Le Merci de la Ville de Nîmes sur la Maison Carrée

La Maison Carrée va s'animer chaque soir à partir de ce vendredi. La Ville de Nîmes va projeter une animation d'une minute à 20h sur le monument pour rendre hommage à tous ceux qui oeuvrent depuis le début de la crise et assurent la santé et la continuité du service public. "J’ai une pensée en tout premier lieu pour les personnels soignants qui se sont engagés afin de poursuivre leur mission essentielle de santé au plus près de la population mais également aux agents qui ont assuré la continuité du service public. Je tiens à saluer l’engagement, la mobilisation, le sens du service public qui les a animés durant cette période. J’ai pu mesurer au quotidien les efforts fournis et leurs suis particulièrement reconnaissant de la continuité et de la qualité des services apportés aux Nîmois » explique Jean-Paul Fournier. Cette communication sera déclinée en affichage, sucettes numériques et sur les réseaux sociaux.