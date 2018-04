Le club de football havrais a fait part de la disparition, ce samedi matin, d'un jeune joueur de son centre de formation : Samba Diop est mort, à l'âge de 18 ans. On ignore pour l'heure de quoi est mort le footballeur.

C'est avec une énorme tristesse que nous vous faisons part du décès de notre joueur Samba Diop. Il s'agit d'un moment extrêmement difficile pour nous tous. Tout le club du HAC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba. 😢 pic.twitter.com/EuIlFm03HD

Le match de Ligue 2 prévu ce samedi entre le HAC et Reims a été reporté.

"C'est juste infiniment triste. Quand on a 18 ans, on doit avoir l'avenir devant soi. Il y a un mot qui s'impose, c'est "courage". Je pense à la famille et aux proches. Le courage, il est dans ces moments de difficulté. Il y a juste à penser à ses proches. C'est une nouvelle terrible." Rudi Garcia