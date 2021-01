Le métier de boucher ne connaît pas la crise en Touraine

Ils sont sept, concentrés sur la découpe de leur morceau de viande et sous les yeux des superviseurs du concours de meilleur apprenti boucher de France. Parmi eux, Guéric, 22 ans, qui a abandonné ses études en sciences : "Je me suis dit que la pharmacie n'était pas mon truc, c'est beaucoup d'années d'études... je voulais quelque chose de manuel. Et j'aime bien la viande !" Un choix pertinent, d'autant qu'il est certain de trouver du travail, "on m'a toujours dit que je n'aurai pas besoin de chercher du travail, qu'à la limite on viendrait me chercher" ajoute Guéric.

Un apprentissage qualifié, court et valorisé. Voilà qui attire de plus en plus de jeunes. En 2012-2013, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Touraine dénombrait 64 apprentis (CAP et BP), ce chiffre a atteint 112 l'an dernier, 95 cette année. "En première année de CAP, on a dépassé la quarantaine d'apprentis cette année. C'est en progression car auparavant on était autour de 20, 30 jeunes" commente Stéphanie Hein, la formatrice, "c'est un peu plus médiatisé, il y a des journées portes ouvertes, les parents sont aussi plus ouverts à l'apprentissage".

Il y a aussi l'évolution du métier liée à l'évolution du comportement alimentaire des consommateurs. "Ce n'est pas parce qu'on est boucher qu'on est des gros viandards et qu'on mange de la viande tous les jours. On leur dit - comme à nos clients - de manger moins, de manière plus qualitative, de faire marcher les éleveurs du coin" conclut Stéphanie Hein.