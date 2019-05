Le meurtre d'un adolescent à Avignon : 3 personnes présentées à la Justice

Avignon, France

2 mineurs et 1 femme d'une trentaine d'année, interpellés lundi à Avignon dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un adolescent fin avril dans le quartier de la Rocade, sont en cours de présentation au parquet d'Avignon. Ils étaient en garde à vue depuis leur interpellation et pourraient être mis en examen dans les prochaines heures. On ignore si le ou les auteurs des 21 coups de couteau mortels figurent parmi les trois personnes présentées. Au total, ce sont 6 mineurs et 1 majeur qui ont été interpellés par les policiers. L'adolescent avait été pris dans une bagarre générale à la suite d'une dispute entre deux filles. A cette heure, les circonstances exactes du drame et les responsabilités de chacun ne sont pas encore clairement définies par les enquêteurs.