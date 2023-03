Le Michelin récompense "la Maison de Pierre" à Hasparren et son approche inclassable

Ne cherchez pas de plats signature ou de menu, Nicolas Montceau 32 ans et Julien Bonnal, 37 ans peuvent très bien improviser ou modifier un plat 10 minutes avant le service. Peu d'établissements seraient capables de prendre un tel risque. Ici, pas vraiment de recette scrupuleusement observée, mais plutôt des compositions goûtées et re-goûtées, inlassablement. Pour eux la gastronomie c'est de faire bien à manger, avec des produits locaux et des plats composés à l'instant pour les clients.

L'histoire des deux amis commence à l'hôtel du palais à Biarritz il y a quinze ans. le cuisinier et le pâtissier deviennent amis et lancent " la Maison de Pierre " il y a 6 ans. Chacun dans son domaine, leur complicité les amène à chercher toujours et plus à se surprendre sans jamais oublier LA priorité : "la satisfaction du client"

Le concept du restaurant

Cette complicité en cuisine et en dehors saute au yeux, à tel point que parfois l'un complète la phrase de l'autre. "Le but, c'est de nous étonner. A partir du même produit, on peut faire 50 recettes différentes. Nous faisons des menus à l'aveugle, on leur donne aucun nom de plat." Le travail en cuisine est mis en valeur par un travail très sensible des équipes en salle. "On goûte beaucoup, on va vérifier les assaisonnements, les cuissons, les goûts pour que ça marche, que ça nous plaise. Et après, notre idée c'est de réussir à caler dans l'ensemble du menu. Et des fois, en plein milieu de service, on a des menus qui changent parce qu'on a senti que finalement, on ne peut pas le faire. On va faire autre chose et voilà. Et c'est là où ça devient marrant". Un bon exemple de ce qu'on peut faire avec des menus à l'aveugle : le céleri cuit en croûte de sel. Un plat difficile à sélectionner quand il figure sur un menu, mais, d'après les deux compères, ce plat suscite systématiquement les louanges des clients au moment de rencontrer les chefs, à la fin du repas. Nous n'en recevons que des compliments, et les clients le découvrent sans avoir à faire ce travail de convaincre pour le sélectionner.

Pour Nicolas Montceau "le fait de ne pas avoir de carte, on n'a aucune obligation. il n'y a pas le problème d'avoir un plat qu'on doit enlever au dernier moment ou non. C'est en fonction des produits qui arrivent, on travaille les produits qui arrivent le matin et puis on joue avec. Et puis à la fin de la journée, on passe aux produits du lendemain".

L'expérience client prime avant tout

"Le plus important", poursuit Nicolas Montceau "c'est que les clients à la fin, soient contents. Il n'y a pas grand chose d'aussi agréable dans la vie que des clients qui nous disent merci en partant de chez nous." surtout en disant "à bientôt" complète Julien Bonnal : "Il n'y a pas de base fixe. On se remet en cause pour toujours être à l'affût de goûter, gouter, goûter et un moment, si ça nous plaît, plus on fait autre chose. C'est des fois en plein service, on goûte autre chose, on se dit tiens, ça c'est mieux. La cuisine, c'est une aventure. La cuisine, c'est le plus beau métier du monde".

Interpréter les produits basques sans jamais faire de la cuisine basque

Le pays basque n'est jamais éloigné des assiettes "on joue avec les produits d'ici et sans jamais tomber dans la cuisine basque, car ce n'est pas nos racines. Avec des techniques qu'on a vu en travaillant dans pas mal de maisons, on peut jouer avec les produits et avec notre identité. Et on se les approprie pour faire la cuisine qui nous convient, qui nous plaît. par exemple un plat du veau. Le veau, c'est un producteur d'Ayerre et avec on fait une purée d'oignons et un gel au café , Belsa de Bayonne, le tout servi avec une sauce comme un bourguignon. Voilà." l'autre reprend "Et en fait, on touche comme ça sur plein de produits et et ça permet de jouer et de composer et de faire le plat qui nous correspond à la fin et qui fait plaisir. Ça, c'est toujours le plus important." "On essaie encore et toujours" conclue l'autre*.*

Est-ce qu'une étoile change tout dans la vie d'un restaurant?

Depuis cette récompense attribué le 6 mars à Strasbourg, rien ne change vraiment. Beaucoup de travail avant et beaucoup après, les associés le savent. "On a la chance d'avoir un restaurant qui était déjà quasiment tout le temps complet. On fait une vingtaine de couverts cette semaine qui vient de passer, on avait encore toutes les réservations qui datent du temps où on n'avait pas encore eu d'étoiles. Donc on a plein de gens qui le découvrent en venant au restaurant. Certainement que ça va rajouter une pression. On continue à faire ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire.

Si on cherche vraiment des changements, il y a d'abord le téléphone qui sonne sans arrêt, principalement pour des réservations et des chèques cadeaux. D'autres sollicitations aussi pour leur proposer des produits à goûter ou à travailler. "On coupe le téléphone pour le service parce que sinon, on ne pourrait pas faire à manger. C'est impressionnant." concède Julien Bonnal. "tout le monde veut goûter, mais il y a 20 places, donc il faut patienter. C'est bien comme ça."

Face aux rumeurs qui les donneraient partants pour le restaurant du Trinquet Berria. les deux amis se veulent rassurants, on est à "L a Maison de Pierre " pour longtemps mais pour le Berria, on travaille sur le projet et "c'est une affaire à suivre" ajoutent-ils dans un sourire.

le pays basque compte dorénavant 12 tables étoilées : " Ithurria " à Ainhoa, " Le Moulin d’Alotz " à Arcangues, "La Table des frères Ibarboure " à Bidart. A Biarritz "Le Palais", " Les Rosiers ", "L’Impertinent", à Ciboure " Ekaitza ", le " Briketenia " à Guéthary, le " Choko Ona " à Espelette, " l’Auberge basque " à Saint-Pée-sur-Nivelle ou encore le "Kaïku" à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi ,et donc "L a Maison de Pierre " à Hasparren, non loin de la superbe route des cîmes, pour tutoyer les sommets de la gastronomie.