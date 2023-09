"Le midi nous ne mangeons pas" : à Corbie, le Secours populaire reçoit toujours plus de bénéficiaires

Ce mercredi 6 septembre, le Secours populaire lance sa campagne "Pauvreté-Précarité" et publie un baromètre alarmant : environ un tiers des Français rencontre des difficultés pour manger trois repas par jour. C'est le cas pour Coralie et son conjoint. Il y a deux mois, elle a perdu son travail et s'est résignée à venir à la distribution alimentaire du Secours populaire de Corbie. "Le midi, nous ne mangeons pas, avoue cette habitante de Villers-Bretonneux. Les enfants sont à la cantine pour qu'ils aient au moins un repas par jour. Et le soir on mange léger."

ⓘ Publicité

Le baromètre indique également que 72 % des Français affirment ne plus acheter de viande, et plus de 40 % ont du mal à se procurer des fruits et légumes frais. "On n'en achète pas du tout", confirme Tatiana. Armée de deux chariots de course, cette mère de cinq enfants vient aussi se rationner, comme chaque mois, au Secours populaire de Corbie. Elle avoue prendre de la viande de temps en temps "quand il y a des promos", mais "les fruits et les légumes ont en achète pas hors Secours populaire."

"C'est très difficile pour les gens"

Alors que les appels aux dons des associations d'aide alimentaires se multiplient, certains bénéficiaires craignent de ne plus y avoir accès. Début septembre, les Restos du Cœur alertaient sur leur situation financière , et annonçaient diminuer de 150 000 le nombre de leurs bénéficiaires. A Corbie, ce sont près de 400 personnes aidées au total par le Secours Populaire. Si Christian Lefebvre, en charge de l'antenne, ne veut pas "noircir le tableau", il n'exclut pas de devoir limiter le nombre de bénéficiaires cet hiver, alors que la demande ne cesse d'augmenter.

Marlène, une bénévole, est bien consciente que la situation empire. Selon elle, il y a bien plus de bénéficiaires que l'an dernier, "il y a toujours de nouveaux inscrits", indique-t-elle. "C'est très difficile pour les gens, même pour moi !", poursuit la retraitée. Avec ses 800 euros par mois, elle admet avoir elle-même recours à l'aide alimentaire du Secours populaire.

Rien qu'à Amiens, l'association a constaté une augmentation de 25 % du nombre de personnes accueillies cet été. L'antenne locale déplore également une diminution de moitié des dons de particuliers, eux aussi touchés par l'inflation.