Après l’affaire Weinstein et avec les fameux slogans #Balancetonporc, #Metoo et #Times Up, la parole des femmes s’est libérée. C’est dans ce sens que l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a mis en place un dispositif spécial contre le harcèlement sexuel.

Belfort, France

En novembre dernier, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a lancé une campagne d'affiche contre le harcèlement sexuel. On y voit des femmes. Une de dos entourée par le bras d’un homme. L’autre, une jupe levée avec des slogans racoleurs sur les jambes et en commentaire « Elle n’a qu’à s’habiller autrement ».

En dessous, en rouge sur chacune des affiches, l’UTBM rappelle que le harcèlement, c’est zéro tolérance. François Jouffroy est l’un des initiateurs du projet. « Lorsqu’on a travaillé sur la campagne contre le harcèlement sexuel, on s’est associé aux étudiants qui nous ont fait part de situations dans lesquelles ils avaient eu un sentiment de harcèlement sexuel. Leurs retours nous ont permis d’élaborer notre campagne de communication. »

Les situations de harcèlement rapportées par les étudiants relevaient aussi bien du verbal, comme les remarques sexistes, les mauvaises blagues, les demandes de sortie insistantes. Que du non verbal, comme les sifflements, les regards qui déshabillent ou encore une proximité physique intrusive.

La parole s'est libérée

Si l’établissement a décidé d’aborder le sujet, c’est parce que, comme partout en France, la parole s’est libérée au sein de l’université. Et la direction s’est rendue compte que la relation entre étudiant et professeur pouvait parfois déraper.

« Entre un enseignant et un étudiant, notamment entre un thésard et son directeur de thèse, va se créer une proximité professionnelle. Il peut y avoir de la proximité affective, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Cette limite c’est celle du consentement. S’il n’y a pas consentement, il y a harcèlement. »

Le harcèlement sexuel est une infraction

Que ce soit à l’université, dans la rue ou au travail, la définition du harcèlement sexuel est claire. Romain Bonnot est le président de l’association d’aide aux victimes d’infractions dans le Nord-Franche-Comté.

« Le harcèlement sexuel est une infraction. C’est un comportement qui est punissable quel que soit l’endroit, où il est commis et quelle que soit la relation entre l’auteur et la victime. On parle de harcèlement sexuel à partir du moment où l’auteur cherche à provoquer un désir ou un acte sexuel, par des paroles ou des gestes non consentis par la victime. »

Et si du côté des victimes, la parole se libère. Les choses bougent aussi au niveau de l'Etat. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a confirmé mardi 6 mars la mise en place d’une amende forfaitaire de 90€ pour sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel ou sexiste dans l'espace public. Seule difficulté, l'auteur devra être pris en flagrant délit.