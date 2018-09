Saint-Étienne, France

Cédric Herrou ne semble pas spécialement marqué par les heurts qui ont éclaté ce dimanche devant un cinéma de Valence. Plusieurs personnes d'extrême droite lui ont jeté de la farine dessus avant la projection du film Libre de Michel Toesca qui raconte son combat pour sauver des migrants. L'agriculteur a été arrêté pour avoir fait passer plus de 250 migrants la frontière franco-italienne.

Avant la sortie du film le 26 septembre, l'agriculteur de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes en fait la promotion dans des dizaines de salles de France. Il est au Méliès de Saint-Etienne ce mardi 18 septembre et appelle à un dialogue constructif.

J'aimerais qu'on se retrouve tous autour d'une table et qu'on trouve des solutions qui soient pérennes, qui soient bonnes pour tous et pour notre société

Cédric Herrou appelle les antis et pro-migrants à venir dialoguer "Nous notre message il est vraiment sur l'ouverture et sur la compréhension des gens qui ont peur [...] c'est un problème qui est mondial où le but de tout le monde c'est qu'il y ait le moins possible de conséquences négatives sur cette gestion [...] je pense que les anti-migrants ce ne sont pas des gens qui sont contre les migrants, ce sont des gens qui sont contre les conséquences négatives de la migration".

►►L'avant première du film Libre au cinéma Le Méliès à Saint-Etienne est déjà quasiment complète.