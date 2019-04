Le milliardaire anglais Jim Ratcliffe offre 17 millions d'euros au club des sports de Courchevel

Le père Noel est passé en avril à Courchevel. Il s'appelle Jim Ratcliffe, première fortune du Royaume-Uni. Le PDG du groupe pétrochimique Ineos a décidé de donner 17 millions d'euros au club des sports, où skie sa fille.

L'argent servira à construire un bâtiment afin de réunir les équipements sportifs de la station.

Un habitué de la station

Jim Ratcliffe, qui vient de reprendre l'équipe cycliste Sky de Christopher Froome, est un habitué de la plus chic des stations françaises. "On le connaît depuis sept ans, il est proche de nous et il a voulu nous aider" explique simplement le président du club des sports Didier Barrioz, "on va pouvoir regrouper tous les équipements sportifs dans un beau bâtiment".

Ce bâtiment de 4.000 mètres carrés au pied du stade de slalom, qui permettra d'améliorer la capacité d'accueil d’événements sportifs de la station, servira également à l'école de ski de Courchevel. Les travaux débuteront au printemps 2020 et devraient s'achever en 2023, afin que la structure puisse être utilisée dans le cadre des championnats du monde de ski alpin.