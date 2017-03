Le MIN de Nantes sera le deuxième de France derrière Rungis

Les clients vont-ils suivre ? Implanté sur l'ïle de Nantes depuis plus de 50 ans, le Marché d'intérêt National qui compte plus d'une centaine d'entreprises, déménagera Sud Loire en bordure de périph', à Rezé à l'automne 2018. La 1ère pierre du futur MIN a été posée ce vendredi.

"Deuxième MIN de France derrière Rungis" annonce fièrement la présidente de Nantes Métropole Johanna Rolland. Voilà ce que sera d'ici 18 mois le MIN de Nantes Métropole. Pour le moment il n'y a que des tractopelles, mais demain petit à petit vont s'édifier en bordure de périphérique, trois gigantesques bâtiments.

Chantier de tous les superlatifs

Le plus grand : celui des fruits et légumes : long comme le Queen Mary II, on pourrait même y coucher la Tour Eiffel, vaste comme 27 terrains de foot, on pourrait y stocker 12 Airbus A 340. Et pour ce faire il va falloir acheminer des pouterelles d'une longueur exceptionnelle de 32 mètres.

Des superlatifs, il n'en manque donc pas, ajoutez les 32 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, la centaine d'entreprises à déménager, les 1200 emplois qui seront transférés, et vous comprendrez mieux le coût du chantier : 148 millions d'euros.

Inquiétude des entreprises

Parmi les chefs d'entreprises qui vont vivre ce transfert, Mikael Cadio, de le la société Berjac, il est grossiste en viande, poissons et produits frais pour la restauration. Il est administrateur de l'association "MIN avenir". Il espère que les clients suivront.

Ca sera une réussite si on arrive à faire venir nos clients sur le futur MIN. On sait que l'accessibilité n'est pas toujours optimum. Est-ce-que nos clients continueront de venir avec la même fréquence à Rezé ? Une grosse partie de notre clientèle est dans le centre ville, proche du MIN actuel, demain ils s'éloigneront. Est-ce-que ça ne sera pas un frein ? - Mikaël Cadio

Réponse en novembre 2018.