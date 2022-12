Le MIN des Arnavaux à Marseille ouvre ses portes au public ce week-end

C'est un lieu que peu de personnes connaissent. Le MIN des Arnavaux à Marseille, tout le monde en a attendu parler mais peu l'ont déjà visité et pour cause ce n'est pas un lieu public. Le Marché d'Intérêt National de Marseille est le 2e plus gros marché de grossistes de France où 7.000 tonnes de fruits, légumes, poisson, viande et fleurs transitent tous les jours..enfin surtout la nuit.

ⓘ Publicité

7 000 tonnes de produits alimentaires, 300 producteurs, 25 pêcheurs

Ces journées portes ouvertes vont vous permettre de plonger au cœur du ventre de Marseille. Une véritable ville derrière des immenses portes où vous allez aussi pouvoir échanger avec les nombreux producteurs de la région, des chefs également qui vont vous faire déguster les produits locaux.

Des visites guidées sont prévues, mais aussi de nombreuses animations. Si vous avez peur d'être trop fatigué pour effectuer toute la visite à pied (1 kilomètre 600, 26 hectares), le parcours peut aussi s'effectuer en calèche.

Rendez-vous directement au MIN pour les visites à partir de 11h ce samedi 10 décembre.