Le ministère de l'Intérieur veut dissoudre Civitas qui avait déjà fait parler de lui en Bretagne

Le ministre de l'Intérieur veut dissoudre Civitas, le mouvement catholique intégriste, après des propos antisémites tenus par un invité lors de l'université catholique d'été à Pontmain en Mayenne, lors de l'université d'été en juillet. Ces propos ont été diffusés dans une courte vidéo sur X (le réseau social qui s'appelait auparavant Twitter).

Cela fait plusieurs mois que le ministère de l'Intérieur s'intéresse à Civitas, et notamment après ce qui s'est passé en Bretagne au mois de mai. Une trentaine de manifestants proche de Civitas avaient empêché le concert de Kali Malone, une organiste américaine, dans l'église Saint Cornély de Carnac (Morbihan). Un concert pourtant approuvé par l'évêché ainsi que le comité paroissial et le curé de Carnac.

Au cours du blocage de l'église de Carnac, une adjointe au maire avait été frappée, le maire - qui dit avoir tenté de négocier - avait décidé d'annuler le concert. "C'est à la fois triste et consternant", avait réagit à l'époque Olivier Lepick, le maire de Carnac, sur France Bleu. Le parquet de Lorient avait ouvert une enquête pour violence volontaire et entrave à la liberté d'expression. Selon la mairie, "aucun habitant de Carnac" se trouvait dans le groupe de Civitas lors du blocage.

Le groupe estimait que les églises n'étaient "pas des salles de concert à la merci des caprices et désirs d'artiste tendance et tendancieux", c'est ce qu'il expliquait dans une lettre ouverte à l'évêque de Vannes, notamment parce que deux morceaux... acoustiques de l'organiste avaient des titres qualifiés de subversifs : "The sacrificial code" et "Sacer profanare". Civitas mettait d'ailleurs aussi en cause la participation d'un autre artiste, Stephen O'Malley.

A l'époque, la CGT spectacle avait dénoncé un "laisser-faire" affirmant que les représentants locaux de l'Etat "n'avaient pas levé le petit doigt", les syndicalistes avaient même affirmé que si des membre de Civitas tentaient à nouveau d'empêcher la tenue d'un spectacle, ils "devraient s'attendre à trouver des militants CGT en face d'eux".

En avril, Civitas avait aussi annulé le concert du chanteur Bilal Hassani dans une ancienne église de Metz en Lorraine.