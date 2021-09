Le ministère de la Culture affirme ne pas vouloir laisser tomber le bateau-lavoir Saint-Yves à Laval

Le ministère de la Culture répond aux critiques d'une association lavalloise qui se bat pour la restauration du bateau-lavoir Saint-Yves. Via le soutien financier de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, ce patrimoine mayennais n'est pas laissé à l'abandon rappelle le ministère.

Le ministère de la Culture réagit après la diffusion d'un reportage mercredi 8 septembre sur France Bleu Mayenne sur le bateau lavoir Saint-Yves. Une association lavalloise, qui se bat pour sa restauration, est désabusée parce que le dossier de rénovation traîne, dossier en plus rejeté par la mission Patrimoine en Péril.

La DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, tient à préciser qu'elle apporte régulièrement son soutien financier pour la restauration du Saint-Yves. "Le soutien du ministère de la Culture à la restauration du bateau lavoir Saint-Yves, classé au titre des objets mobiliers depuis 1993, a été constant. Depuis 1995, l’Etat a d’ores et déjà soutenu le Saint-Yves à hauteur de plus de 72.000 euros ce qui correspond à plus de 40% du total afin de permettre sa restauration ultérieure (principalement mise à terre pour sauvegarde, transport, travaux conservatoires d’urgence)", explique l'organisme dans un communiqué.

Un technicien spécialisé viendra prochainement pour envisager les travaux à effectuer pour conserver ce bateau-lavoir, qui se trouve aujourd'hui sur un terrain vague.